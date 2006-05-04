Семенюк розкрила ворожі наміри

Нікому не вдасться втягнути Кабінет Міністрів і Фонд державного майна України у відвертий конфлікт. Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, про це заявила сьогодні голова Фонду Валентина СЕМЕНЮК.

«Статтями, які з`явилися за останні дні в декількох засобах масової інформації, в яких з посиланням на анонімні джерела в Кабміні обговорюються чутки про наміри прем`єр-міністра України звільнити голову ФДМУ, переслідується одна мета - зіштовхнути мене і Юрія ЄХАНУРОВА», - заявила В.СЕМЕНЮК.

За її словами, «сьогодні принципова позиція Фонду в питаннях управління державною власністю, повернення пакетів акцій в державну власність, створення Єдиного реєстру об`єктів державної власності заважає розкрадати державу олігархічним групам і наближеним до них чиновникам, які це розкрадання за роки старої влади сформували в цілу систему».

«Фонд державного майна робить все, щоб цю систему зламати, і досягає значних результатів», - наголосила В.СЕМЕНЮК.

«Впевнена, прем`єр-міністр України чудово розуміє, що завдяки чіткій і послідовній роботі Фонду зберігається стабільність в державі, і сьогодні нікому не вдасться вивести керівництво ФДМУ і КМУ на відвертий конфлікт», - сказала вона.

Деякі ЗМІ днями повідомляли з посиланням на джерело, що на наступному засіданні уряду 11 травня прем`єр-міністр Ю.ЄХАНУРОВ подасть подання на звільнення голови Фонду держмайна В.СЕМЕНЮК.

Одна з версій ймовірної відставки В.СЕМЕНЮК - зрив плану приватизації.