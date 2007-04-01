Вночі в ДТП у Києві постраждав Андрій Шкіль

Сьогодні вночі в дорожньо-транспортній пригоді постраждав народний депутат України Андрій ШКІЛЬ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України, ДТП сталася опівночі 1 квітня на вулиці Дніпровська набережна. Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб та ще двоє – травмовані. Серед травмованих - народний депутат України Андрій ШКІЛЬ.

Працівники міліції при огляді місця пригоди встановили, що водій автомобіля MITSUBISHI-PROTON (киянин, 1963 р.н.), рухаючись Дніпровською набережною у напрямку вул. Березняківської, в районі АЗС «Солекс», виконуючи лівий поворот через подвійну суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки, не надав перевагу в русі автомобілю HYUNDAI-GRANDEUR, під керуванням А.ШКІЛЯ, що рухався назустріч, внаслідок чого сталося зіткнення.

Під час ДТП двоє пасажирів (1960 р.н. та 1989 р.н.) автомобіля MITSUBISHI загинули на місці пригоди.

А.ШКІЛЯ з тілесними ушкодженнями доставлено до відділення політравми Київської міської лікарні №17.

Обставини та винуватці пригоди будуть встановлені після проведення усіх необхідних експертиз.