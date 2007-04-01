Депутати прагнуть регулярно спілкуватися з міністрами. Усно або у письмовій формі

Народні депутати України пропонують запровадити проведення "години запитань до Уряду".

Текст відповідного проекту постанови про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо проведення "години запитань до Уряду") зареєстровано у ВР 30 березня ц.р. під номером 3413.

Ініціаторами законопроекту є депутати Олександр ЄФРЕМОВ (Партія регіонів) та Сергій САС (БЮТ).

Згідно з проектом постанови, “година запитань до уряду” проводитиметься щоп’ятниці кожного пленарного тижня з 10-ї до 11-ї години. Під час проведення “години уряду” у засіданні Верховної Ради передбачається участь Кабінету міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин. Під час проведення «години запитань до уряду» можуть порушуватися лише питання, що належать до компетенції Кабінету міністрів України та центральних органів виконавчої влади, зазначається у проекті постанови.

Згідно з документом, “Година запитань до уряду” включає: запитання від депутатських фракцій до прем’єр–міністра України та відповіді на них (до 15 хвилин); запитання від депутатських фракцій до членів Кабінету міністрів України та відповіді на них (до 30 хвилин); запитання народних депутатів до членів Кабінету міністрів України та відповіді на них (до 15 хвилин).

Відповідно до проекту постанови, запитання до членів Кабінету міністрів України ставляться усно або у письмовій формі. Депутатська фракція може заздалегідь письмово повідомити прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету міністрів України про запитання, які їм буде поставлено, але не більше одного письмового запитання до прем’єр–міністра України і одного письмового запитання до інших членів Кабінету міністрів України. Письмові запитання від депутатських фракцій подаються до апарату Верховної Ради не пізніше 14.00 вівторка, що передує дню проведення “години запитань до уряду”. Якщо на такий вівторок припадає святковий або інший неробочий день, то письмові запитання депутатських фракцій подаються до 14.00 першого наступного робочого дня. Апарат ВР надсилає до Кабміну України подані депутатськими фракціями письмові запитання до 18.00 останнього робочого дня подання письмових запитань