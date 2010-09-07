Депутат від Блоку Литвина каже, що ВР перепише Конституцію

Верховна Рада України скасує політреформу, яка перетворила Україну на парламентсько-президентську республіку.

Про це в ефірі ТВі заявив народний депутат від Блоку Литвина Валерій БАРАНОВ, відповідаючи на запитання, чи буде скасовано політреформу 2004 року.

За інформацією прес-служби телеканалу, зокрема, В.БАРАНОВ сказав: «У парламенті є більшість, є жорстка дисципліна і порядок. Думаю, це буде зроблено».

На його думку, цей крок продиктовано необхідністю побудови жорсткої вертикалі влади в Україні з метою проведення економічних реформ. «Всі пострадянські країни, які провели системні реформи, всі мали жорстку владу, і провели реформи простим способом - зібрали фахівців, розповіли народу про непопулярні заходи, і провели реформи», - сказав політик.

Народний депутат від Блоку Литвина вважає, що арешти серед столичних урядовців є закономірним наслідком роботи нової влади: «Влада підносить це (арешти) як наведення ладу. Це має радувати наших громадян - простих виборців, оскільки всі ми підтримуємо законність у суспільстві». Водночас, відзначив депутат, ступінь провини притягнутих до відповідальності урядовців має визначати суд.

Також В.БАРАНОВ звернув увагу на те, що нинішня влада повторює помилки попередньої, звільняючи професійних урядовців і схиляючись до переслідувань політичних опонентів. При цьому, команда влади, на думку В.БАРАНОВА, не відрізняється особливим професіоналізмом, і навряд зможе втілити в життя заявлену програму реформ. «У команді (зібралися) близькі друзі, родичі, земляки, - зазначив політик, - і їм зовсім не просто буде проводити якісь реформи. Тому що вони просто не здатні їх здійснити».