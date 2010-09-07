Королевська наслухалася казок про життя у Задзеркаллі

У тому вигляді, як він сьогодні заявлений, опозиція Податковий кодекс не підтримуватиме.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі «5 каналу».

«На сьогодні немає остаточного варіанту Податкового кодексу – як законопроект він не зареєстрований, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Тому повну оцінку йому дати неможливо. Але ті норми, які ми чуємо на презентаціях, не додають оптимізму».

На думку голови комітету Верховної Ради, декларації про те, що в новому варіанті Податкового кодексу будуть зменшені права податкової, звучать знущанням. «У попередньому варіанті права податкової були роздуті до розмірів державного рейдерства. Тепер нас намагаються заспокоїти тим, що це буде напіврейдерство», - цитує Н.КОРОЛЕВСЬКУ прес-служба комітету.

Голова парламентського комітету вважає, що вся процедура розробки і обговорення Податкового кодексу виглядає великою профанацією. «Податковий кодекс – це конституція бізнесу, це дорожня карта розвитку підприємництва в нашій країні, - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Як можна було обговорювати неіснуючий Податковий кодекс, який ніхто не бачив в остаточній редакції? Нам показали шоу податкових органів і представників Мінфіну, які підприємцям розповідали казки про життя у Задзеркаллі».

За даними голови парламентського комітету, Україна знаходиться на одному з останніх місць у світі за кількістю підприємств малого і середнього бізнесу. «Якщо у розвинених країнах такі підприємства в структурі економіки складають до 70%, то в Україні – лише 15%. Але ідеологи нового Податкового кодексу вирішили, що і це багато, і намагаються малий бізнес знищити взагалі, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Пониженням планки обороту для платників єдиного податку до 300 тис. грн. фактично ліквідовується спрощена система».

Не підтримує Н.КОРОЛЕВСЬКА і звільнення від податку на прибуток окремих галузей, наприклад, легкої промисловості. «Переважна більшість підприємств легпрому і так роками працюють без прибутку, тому вони ніколи цей податок і не платили, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - А ті підприємства, які й одержували прибуток, як правило, мають держзамовлення. Виходить парадокс – вони не лише сидять на державних грошах, але ще й одержують пільгу з податку на прибуток».

Тому, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА, в тому вигляді, як він сьогодні заявлений, опозиція Податковий кодекс не підтримуватиме. «Ми однозначно виступаємо за збереження спрощеної системи оподаткування, і вважаємо неприпустимими погіршувати умови, в яких працює бізнес», – заявила вона.