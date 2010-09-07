У президії парламенту побилися нардепи від БЮТ і ПР

У Верховній Раді України сталася невелика сутичка між депутатами з фракцій БЮТ та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви “бютівці” намагалися пройти до президії та заблокувати її. У свою чергу, “регіонали” намагалися їм завадити, внаслідок почалась невелика бійка безпосередньо в президії парламенту. Серед учасників сутички були народні депутати від БЮТ Олег ЛЯШКО, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Роман ЗАБЗАЛЮК та “регіонал” Дмитро ШЕНЦЕВ, а також інші представники Партії регіонів.

Наразі в президії перебувають близько 10 депутатів від БЮТ та НУ-НС, які поводяться спокійно. Інші депутати з обох фракцій стоять біля президії та трибуни ВР.