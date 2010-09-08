Фракція БЮТ у ВР втратила трьох нардепів
10:14, 08 вересня 2010Політика
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Литвин оголосив офіційно
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив на засіданні парламенту рішення фракції БЮТ про виключення зі складу фракції народних депутатів Богдана ГУБСЬКОГО, Івана ДЕНЬКОВИЧА та Арнольда РАДОВЦЯ.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН зазначив, що відповідно до регламенту парламенту, відтепер ці народні депутаті є позафракційними.
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