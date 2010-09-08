Павличко розказав, як шукав Тягнибока

Координатор Народного комітету захисту України Дмитро ПАВЛИЧКО відкидає закиди Всеукраїнського об’єднання «Свобода» про те, що в рамках комітету, під час проведення мітингу опозиції 7 вересня під стінами Верховної Ради, свідомо не було надане слово Олегові ТЯГНИБОКУ. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві координатора НКЗУ.

«Я особисто звертався до керівництва партії «Свобода» (зокрема, Андрія ІЛЛЄНКА, Андрія МОХНИКА та Олексія КАЙДИ), щоб від цієї політичної сили виступив саме її лідер О.ТЯГНИБОК. Про свою принципову позицію я заявив і Юлії ТИМОШЕНКО. У представників «Свободи» я кілька разів питав, де Олег ТЯГНИБОК і чому він не присутній. Мені було заявлено, що його немає і виступатиме від «Свободи» Ірина ФАРІОН. Я надав їй слово і вона виступила на мітингу як член політради ВО «Свобода», і пояснив, що вона виступає через те, що немає О.ТЯГНИБОКА. Нині з подивом дізнався, що десь на майдані перед парламентом перебував О.ТЯГНИБОК і чомусь так і не підійшов до сцени», - заявив Д.ПАВЛИЧКО.

Координатор Комітету захисту України також вважає, що подібні заяви, а «також провокативна поведінка деяких представників партії «Свобода», які на мітингу постійними вигуками не давали виступати зі сцени навіть таким поважним в нашому суспільстві людям як багатолітній борець за Незалежність України Левко ЛУК’ЯНЕНКО, шкодить загальноукраїнській справі.

«Наш комітет створений для консолідації проукраїнських сил, а тому всі його представники мають дбати за єдність, спільну боротьбу проти наступу на права та свободи громадян. Будь які дії, спрямовані на зруйнування такої єдності йдуть на користь теперішньому антиукраїнському режимові. Від таких вигуків і заяв можуть радіти лише в Адміністрації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та офісі Партії регіонів», - переконаний Д.ПАВЛИЧКО.

*** У вівторок, 7 вересня 2010 року, під стінами Верховної Ради пройшов мітинг, організований Народним комітетом захисту України.

Прес-служба Всеукраїнського об’єднання «Свобода» пізніше розповсюдила повідомлення, в якому, зокрема, йшлося, що під час засідання оргкомітету акції «Свобода» отримала право на три виступи. “Проте, під час віча представники БЮТу зламали домовленості і слова лідеру ВО «Свобода» Олегу ТЯГНИБОКУ та голові Тернопільської обласної ради Олексію КАЙДІ не надали”.

Прес-служба ВО “Свобода” зазначала: “Після того, як мітингувальники почали вимагати надати слово Олегу ТЯГНИБОКУ, новоспечений бютівець Юрій ЛУЦЕНКО нахабно з трибуни заявив, що О.ТЯГНИБОКА немає на мітингу. Хоча ще з початку акції та до її завершення лідер «Свободи» був серед мітингувальників біля Верховної Ради. Від «Свободи» слово заледве надали відомому мовознавцю Ірині ФАРІОН. Натомість мітинг перетворився на потрійний виступ лідерки БЮТу та її політичних сателітів”.