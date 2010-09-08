БЮТ заблокував трибуну парламенту

Фракція “БЮТ - Батьківщина” заблокувала трибуну Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від цієї фракції наполягають на першочерговому розгляді сьогодні законопроектів щодо встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок, а також законопроекту щодо запровадження податкових канікул для малого бізнесу.

Парламент відмовився розглянути сьогодні ці питання в першочерговому порядку, але вони є в порядку денному на сьогодні, крім постанови, яка стосується мораторію на підвищення цін на газ та житлово-комунальні послуги для населення.

В той же час парламент підтримав рішення щодо продовження сьогоднішнього засідання до того часу, доки не будуть розглянуті всі законопроекти порядку денного.

За дане рішення проголосували 232 із 431 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.