Литвин пригрозив БЮТу та НУ-НСу, що взагалі закриє засідання ВР

У Верховній Раді оголошено перерву до 11.30 на вимогу фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та "БЮТ-Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запросив лідерів фракцій на засідання щодо пошуків компромісу.

В той же час він наголосив, що «якщо ми не знайдемо порозуміння, то сьогодні засідання парламенту буде закрито».

На даний час фракція «БЮТ-Батьківщина» блокує трибуну та президію парламенту. Двері, що ведуть до президії парламенту, заблоковані кріслами.