Литвин пригрозив БЮТу та НУ-НСу, що взагалі закриє засідання ВР
11:23, 08 вересня 2010Політика
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Якщо не припинять блокувати
У Верховній Раді оголошено перерву до 11.30 на вимогу фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та "БЮТ-Батьківщина".
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запросив лідерів фракцій на засідання щодо пошуків компромісу.
В той же час він наголосив, що «якщо ми не знайдемо порозуміння, то сьогодні засідання парламенту буде закрито».
На даний час фракція «БЮТ-Батьківщина» блокує трибуну та президію парламенту. Двері, що ведуть до президії парламенту, заблоковані кріслами.
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