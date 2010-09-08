Парламент досі не поновив роботу

Роботу Верховної Ради станом на 11.45 так і не відновлено.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час фракція «БЮТ-Батьківщина» продовжує блокування трибуни парламенту.

Ряд народних депутатів із цієї фракції перебувають в урядовій ложі та в президії парламенту, а двері, які ведуть до президії ВР, заблоковані кріслами.

У сесійній залі відсутні лідери фракцій, що свідчить про те, що засідання Погоджувальної ради ще не завершилося.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив перерву до 11.30 на вимогу фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС.