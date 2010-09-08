У планах Турчинова - вільне пересування по країні

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що не має наміру залишати територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав сьогодні журналістам після допиту в СБУ.

На запитання журналістів щодо того, чи не збирається він покинути територію України, О.ТУРЧИНОВ відповів: «Тільки у відрядження, в які можуть мене відправити мої колеги. Я планую вільно пересуватись по країні. І ще раз хочу сказати, що я готовий давати відповіді на будь-які запитання».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, О.ТУРЧИНОВ був на допиті в СБУ у зв’язку зі справою «РосУкрЕнерго».