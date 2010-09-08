Серед «регіоналів» немає одностайності щодо кандидатури Кернеса
Заважає високий антирейтинг?
Рішення харківського обласного осередку Партії регіонів «рекомендувати міській партійній організації затвердити Геннадія КЕРНЕСА кандидатом на пост мера» не враховує високий антирейтинг нинішнього в.о. харківського мера. Про це в інтерв`ю УНІАН заявила політолог з Харківського національного університету ім. Каразіна Галина КУЦ.
«Це рішення було очікуваним, оскільки тандем Добкін–Кернес достатньо міцний, що й зумовило такі заяви з боку Михайла ДОБКІНА, – сказала вона. – Водночас фігура Г.КЕРНЕСА є достатньо неоднозначною навіть для представників місцевих осередків Партії регіонів, і спори кулуарного характеру щодо висунення його кандидатури на пост міського голови тривають у обласному осередку досі, – сказала політолог. – Високі негативні рейтингові показники Г.КЕРНЕСА, відзначені соціологами, досить сильно б`ють і по іміджу Партії регіонів загалом».
За словами словах Г.КУЦ, для правлячої партії Слобожанщина є стратегічно важливим регіоном. Водночас «у центральному штабі ПР мають розуміти, що Харків – місто сорока вузів, де відсоток студентської молоді досить значний», сказала вона. Відповідно, рівень освіченого рядового харків`янина є високим, що зумовлює вимогу прозорості у владі. «Цим критеріям не відповідає дуже кулуарна політика Г.КЕРНЕСА. Харків`яни воліли б бачити на посаді міського голови іншого представника Партії регіонів», – вважає політолог.
Як повідомляв УНІАН, голова Харківської обласної державної адміністрації, керівник обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН заявив у п`ятницю, що на засіданні ради облорганізації політсили ухвалено рішення рекомендувати Харківській міській партійній організації затвердити в.о. міського голови Г.КЕРНЕСА кандидатом на пост мера Харкова. З`їзд міської організації ПР призначено на кінець вересня. Центральний штаб Партії регіонів поки що не назвав прізвища єдиного офіційного кандидата на цей пост.