Терьохіна звинувачують у диверсійній діяльності

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» закликає Верховну Раду України обрати нового керівника комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики у зв’язку з незадовільною роботою нинішнього його голови Сергія ТЕРЬОХІНА.

Про це йдеться в поширеному сьогодні відкритому зверненні головного координатора ГК «Форум порятунку Києва» Віталія ЧЕРНЯХОВСЬКОГО до голови парламенту і народних депутатів України у зв’язку з ініціативою парламентаріїв про відкликання С.ТЕРЬОХІНА з посади.

«За час головування в податковому Комітеті С.ТЕРЬОХІН навмисне порушував строки розгляду законопроектів, які могли збільшити дохідну частину держбюджету, але які невигідні комерсантам. Тим самим він неприкрито обслуговував інтереси великого бізнесу, не даючи дихати суспільству», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Лідер ФПК, аргументуючи свою позицію, нагадав, що до цих пір в комітеті не розглянутий законопроект № 6285, який був зареєстрований 9 квітня цього року, а 13 квітня – направлений для розгляду в комітеті. «Без вагомих підстав повернуто на доопрацювання законопроект № 2113«Про податок на нерухоме майно» , зареєстрований ще 22 лютого 2008 року. Я вже не кажу про законопроекти про збільшення акцизів на пиво та спирт етиловий, а також про підвищення акцизу на кріплені вина, які до цих пір не розглянуті», – уточнив він.

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, керуючись корисливими інтересами, С.ТЕРЬОХІН «усвідомлено перешкоджає просуванню законопроектів, пов’язаних зі збільшенням дохідної частини бюджету».

«Економічно підірвавши уряд Юлії ТИМОШЕНКО, сьогодні С.ТЕРЬОХІН продовжує свою диверсійну діяльність, знекровлюючи бюджет нового Кабміну. Зміна влади, яка відбулася на усіх рівнях, повинна торкнутися і людину, яка на шкоду державі відстоює інтереси алкогольних, тютюнових, автомобільних ділків», – пояснює лідер ФПК.

Як пише "Коммерсант-Украина", Верховна Рада планує 9 вересня розглянути питання про відкликання народного депутата С.ТЕРЬОХІНА з посади голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики .