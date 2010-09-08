Горбаль у відставку не збирається

Голова Львівської обласної державної адміністрації Василь ГОРБАЛЬ не має наміру йти у відставку у зв’язку з рішенням Львівської облради про висловлення йому недовіри.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, про це він заявив сьогодні після оприлюднення результатів відповідного голосування у Львівській облраді.

Губернатор наголосив, що жодних змін в роботу обласної державної адміністрації сьогоднішнє рішення облради не внесе.

«Завтра Мирослав СЕНИК (голова Львівської облради – УНІАН) має можливість особисто вручити рішення обласної ради Президенту України в ході засідання Ради регіонів», - наголосив В.ГОРБАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, за сьогоднішнє рішення про висловлення недовіри голові ЛОДА В.ГОРБАЛЮ проголосували 66 депутатів обласної ради.