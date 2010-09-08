БЮТ: референдум - єдиний шанс для Києва

На завтрашньому позачерговому засіданні Київради, присвяченому прийняттю рішення щодо подальшого існування чи ліквідації районних рад в м.Києві, фракція «Блок Юлії Тимошенко» виступить з ініціативою проведення референдуму, на якому б кияни висловились з приводу того, чи необхідні нашому місту районні ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це повідомила голова фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міські раді Тетяна МЕЛІХОВА по закінченню фракційного засідання.

Депутати фракції «Блок Юлії Тимошенко» вважають, що проведення референдуму – це єдиний шанс для збереження самоврядування в столиці. Крім того, необхідність проведення референдуму у загально важливих для Києва питаннях передбачається змінами Закону «Про столицю».

«Ми сподіваємося, що цю ініціативу підтримають усі, кому не байдуже демократія і ті, хто цінує не свої амбіції і політичну доцільність, а точку зору киян. Проведення референдуму дозволить саме киянам, а не президенту чи депутатами, вирішувати чи будуть районні ради чи ні. Чи будуть керівники районів народними обранцями, чи будуть президентськими призначенцями», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Також фракція БЮТ засудила рішення Верховної Ради, яка фактично позбавляє киян обирати керівника міста та відкрила шлях ліквідації райрад в місті, що є нищенням місцевого самоврядування.