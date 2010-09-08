Брат Кушнарьова був головою райадміністрації менше 5 місяців

20:03, 08 вересня 2010
Політика
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Янукович не зазначив причин

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив брата Євгена Кушнарьова – Сергія – з посади голови Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області.

Про це йдеться у розпорядженні В.ЯНУКОВИЧА від 8 вересня, текст якого оприлюднено на сайті глави держави.

Як повідомлялося, 15 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив С.КУШНАРЬОВА головою Краснокутської РДА Харківської області.

Водночас у розпорядженні не повідомляється причина цього кадрового рішення.

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