Карасьов про сезон виборів, фальшиву коаліцію і складний 2012 рік

Один із лідерів партії “Єдиний Центр” Вадим КАРАСЬОВ допускає проведення позачергових парламентських виборів у 2011 році.

Як повідомила УНІАН прес-служба партії, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку в рамках регіонального туру керівників партії.

«Місцевими виборами відкривається новий електоральний сезон, і не виключено, що в 2011 році можуть бути дострокові вибори до Верховної Ради. Очевидно, що 2012 рік буде складним з економічної точки зору, а тому не дуже вигідним для переконливої перемоги на парламентських виборах правлячої Партії регіонів», - зазначив він.

При цьому В.КАРАСЬОВ підкреслив, що нинішній склад Верховної Ради не відповідає новим політичним вимогам. «Створили парламентську коаліцію, але ця коаліція роздирається внутрішніми протиріччями, вона фальшива. Отже, потрібні нові вибори, нехай народ дасть вотум довіри новим політичним силам, новим партіям», - сказав політик.

На його думку, доля дострокових парламентських виборів багато в чому залежатиме і від результатів місцевих кампаній. «Вибори – це можливість презентувати нову програму, яка є адекватною новим викликам, новому часу, оновити порядок денний політичного дискурсу», - сказав один з лідерів “Єдиного Центру”.