У Владикавказі під час теракту загинула українка

Внаслідок терористичного акту у Владикавказі 9 вересня загинула громадянка України.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

“На жаль, МЗС України вимушений підтвердити загибель громадянки України під час терористичного акту”, - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, громадянка України перебувала у Владикавказі у зв’язку з відвіданням матері. Зараз вирішуються формальності щодо відправки тіла загиблої в Україну для поховання.

Як повідомляв УНІАН, терорист-смертник на автомобілі "Волга" 9 вересня близько 11.00 підірвав бомбу потужністю 30-40 кілограмів у тротиловому еквіваленті біля входу на центральний ринок Владикавказу. Це одне з найбільш відвідуваних місць у місті.

За останніми даними, внаслідок теракту, за останніми даними, загинуло 17 осіб, постраждало - 138.

Влада Північної Осетії оголосила п`ятницю, 10 вересня, днем жалоби за загиблими у результаті теракту.