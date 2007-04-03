Указ Ющенка про розпуск парламенту офіційно опублікований

Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту опубліковано сьогодні в офіційному виданні “Офіційний вісник Президента України”.

Про це повідомила УНІАН керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК. Вона нагадала, що 14 лютого 2007 р. Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ, згідно з яким інформаційний бюлетень “Офіційний вісник Президента України” є офіційним виданням, у якому публікуються закони, чинні міжнародні договори, укладені від імені України, укази й розпорядження Президента України.

Натомість офіційні видання Верховної Ради - газета "Голос України", і Кабміну - газета "Урядовий кур`єр" у вівторок вийшли без тексту указу президента Віктора Ющенко про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів у парламент, повідомляє Обком. Видання припускає, що що керівництво Верховної Ради і Кабміну свідомо заблокувало дану публікацію у своїх друкованих органах у зв`язку з тим, що до офіційної публікації указ президента не може вважатися таким, що набув чинності.