Звіт херсонського мера відбувається в закритому режимі

На звіт Херсонського міського голови Володимира САЛЬДО, який наразі проходить в обласному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша, пропускали виключно за перепустками. Водночас, охоронці не впустили в театр опозиційних депутатів міськради Віталія БОГДАНОВА і Олександра ЛЕЩЕНКА, хоча В.БОГДАНОВ мав перепустку, яку йому «подарував» один з працівників міськвиконкому, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомив В.БОГДАНОВ, він здивований тому, як організовано проведення звіту мера. «Оргкомітет мав розповсюдити запрошення і повідомити ЗМІ про час і місце проведення звіту. Але в жодному ЗМІ інформація про захід не вийшла. Навіть на офіційному сайті мерії. Запрошення також отримали виключно ті, хто поділяє політичні погляди В.САЛЬДО» - повідомив депутат.

Перед будівлею драмтеатру зібралися близько 200 людей з плакатами «Тайна вечеря Сальдо», «Секрети від громади», «Вимагаємо гласності». Також пікетувальники скандують «Сальдо геть!»

Міський голова потрапив до будівлі театру через службовий вхід. Коли до зали потрапив редактор інтернет-видання обласного відділення КВУ «Політична Херсонщина» Дементій БЄЛИЙ, він перервав виступ міського голови запитанням, чому В.САЛЬДО не пускає до зали мешканців міста, які також хочуть почути звіт мера. Журналіста охорона одразу виштовхала із зали. Після цього один з працівників мерії став з’ясовувати стосунки з Д.БЄЛИМ під час чого сталася бійка. Наразі журналіст дає пояснення працівникам міліції.

Звіт В.САЛЬДО триває.

Міський голова Херсона очолює міську організацію Партії регіонів і є найвірогідніший кандидат від ПР на посаду мера обласного центра на жовтневих місцевих виборах.