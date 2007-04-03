Цушко вважає ситуацію в країні штатною і порівнює її з футболом

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО наголошує, що МВС вважає ситуацію в країні штатною, і переконаний, що вирішувати суперечки потрібно через суди, а не через силові структури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО сказав після наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За його словами, В.ЮЩЕНКО на нараді наголосив, що ситуація в країні штатна і закликав силові органи забезпечувати правопорядок.

В.ЦУШКО пообіцяв, що міліція діятиме у відповідності до законодавства.

Сьогодні, за його словами, на вулицях Києва справляється київський гарнізон, коли в резерві є підрозділи «Беркута» з інших областей та внутрішні війська, які ставлять в резерв завжди при масових акціях, Днях Києва, футболах.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.

Представники коаліції мають намір звернутися до Конституційного суду з поданням щодо неконституційності указу Президента.

Крім того, представники коаліції збирають на Майдані Незалежності в Києві своїх прихильників, щоб підтримати діючий в країні уряд та Верховну Раду. Опівдні тут вже зібралось близько тисячі прихильників Соціалістичної, Комуністичної партій та Партії регіонів.