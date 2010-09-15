Серед кандидатів у судді КС - спеціаліст з будівництва саун і басейнів?

На Х позачерговому з’їзді суддів України, який скликано на 16 вересня, будуть призначатися судді Конституційного Суду України за квотою з’їзду суддів.

Як повідомило джерело УНІАН, замість суддів, які звільнилися з КС за власним бажанням, зокрема, пропонується призначити до Конституційного Суду голову Апеляційного суду м. Києва, лауреата Державної премії в галузі архітектури Антона ЧЕРНУШЕНКА. А.ЧЕРНУШЕНКО за повідомленням ЗМІ, отримав державну премію за активну участь у будівництві будівлі Апеляційного суду, де знайшлося місця для сауни, басейну, тренажерного залу для суддів.

Крім того, за інформацією ЗМІ, замість вибулих суддів, на посади членів КС пропонуються: суддя Апеляційного суду Луганської області Михайло ЗАПОРОЖЕЦЬ та суддя Апеляційного суду Харківської області Михайло ГУЛЬТАЙ.

УНІАН 14 вересня звернувся до голови Вищого адміністративного суду Олександра ПАСЕНЮКА, який є членом оргкомітету підготовки з’їзду, із проханням підтвердити інформацію щодо кандидатури А.ЧЕРНУШЕНКА, втім відповіді поки що не отримав.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд 9 вересня припинив повноваження суддів Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Ярослави МАЧУЖАК і Анатолія ДІДКОВСЬКОГО, які написали заяви про звільнення за власним бажанням. Ще раніше, 2 вересня, КС ухвалив рішення про припинення повноважень судді В’ячеслава ДЖУНЯ.

Суддя Конституційного Суду України Я.МАЧУЖАК вважає, що рішення про звільнення трьох суддів КС пов`язане з майбутнім розглядом питання про конституційність політреформи 2004 року. Я.МАЧУЖАК додала, що сьогодні складається враження, що певні політичні сили хочуть змінити склад суду під певну політичну ситуацію.

Відповідаючи на питання, чи здійснювався на неї тиск з боку Адміністрації Президента або парламенту з метою написання заяви про відставку, Я.МАЧУЖАК сказала: «Я не можу сказати, що на мене в цій ситуації хтось тиснув. Застосували більш витончені методи, які примусили мене написати заяву».