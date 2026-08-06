У Єврокомісії відреагували на заяву Зеленського про скорочення поставок ракет

В Євросоюзі наголосили, що Україна визначає свої потреби і потім інформує про них, а в ЄС вивчають відповідні запити та виділяють кошти на закупівлю зброї.

В Європейській комісії відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про скорочення постачання Україні ракет-перехоплювачів. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву на брифінгу в Брюсселі виголосив речник Європейської комісії з питань бюджету Балаж Уйварі.

За його словами, Євросоюз вже виділив Україні 8,5 млрд євро на оборонні потреби з кредиту обсягом 90 млрд євро. І робота над цим кредитом триває.

"Ці кошти будуть використані на винищувачі, ракети, різні типи дронів - малого чи великого радіуса дії. Саме на це ми виділяли фінансування до цього часу, але можна сказати, що Україна очолює процес, оскільки Україна визначає потреби", - відзначив Уйварі.

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Він зазначив, що Україна аналізує ситуацію на полі бою, визначає потреби та надсилає так званий "перелік запланованих потреб". У свою чергу, в ЄС вивчають українське подання і відштовхуються від нього.

"Україна цілком може робити запити, наприклад, стосовно перехоплювачів або супутнього обладнання, і потім ми можемо їх вивчити. Тому, обміни продовжуються, продовжують надходити переліки переліки запланованих потреб, контракти продовжують укладатися", - пояснив Уйварі.

Як пояснив речник, в Єврокомісії у терміновому порядку вивчають ці запити. А потім роблять відповідні виплати коштів.

У нього уточнили, у чому полягає проблема, що певні країни-члени ЄС вже мають перехоплювачі до Patriot, але не надають їх Україні. Як наголосив Уйварі, йому "невідомо про жодні проблеми". Речник повторив, що Україна має свободу визначати практично будь-яке обладнання, яке їй потрібне.

"Звісно, головна мета полягає в тому, щоб брати до уваги озброєння, яке виробляється в межах ЄС та в Україні. Якщо з якоїсь причини постане потреба зробити виняток, і зосередитися на більш ширший світовий вимір – така можливість теж існує, і вона включена у відповідні правила, щоб ми могли враховувати й такі сценарії", - зазначив Уйварі.

Він підкреслив, що у відповідних питаннях стосовно України "немає літніх канікул": "Ми працюємо однаково вдень і вночі, щоб якомога швидше досягти якомога більшого прогресу", - додав речник.

Постачання ракет для Patriot Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року значно скоротилося постачання антибалістичних ракет від партнерів. Якщо порівнювати з показниками постачань у 2025 році, то вони скоротилися у три рази. Президент наголошував, що міжнародні партнери мають відповідні перехоплювачі балістики на своїх складах.

Як писало видання The Washington Post, Зеленський звинуватив партнерів у "жахливих жертвах" російського ракетного удару по Києву. Удеться про удар у ніч на 5 серпня.

Раніше під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі президент України попросив у нього 300 ракет-перехоплювачів Patriot, щоб захиститися від балістичних ракет Росії. Однак, за даними видання The Atlantic, Трамп відмовився надати Україні нові ракети для Patriot.

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