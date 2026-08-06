У Україні з'явиться нове свято: що будуть відзначати 8 серпня

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно звинуватив партнерів у "жахливих жертвах" після удару по Києву, встановив в Україні День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який відзначатиметься щороку 8 серпня. Про це йдеться у відповідному указі президента №713/2026, опублікованому на сайті глави держави.
В указі зазначається, що це свято встановлюється на вшанування мужності та героїзму воїнів Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій.
Важливо, що указ глави держави, датований 6 серпня, набирає чинності з дня його опублікування. Паралельно передбачається визнати таким, що втратив чинність, указ президента від 1 лютого 2000 року №154/2000 "Про День військ зв'язку".
День Сил безпілотних систем ЗСУ
Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський постановив щороку 11 червня відзначати День Сил безпілотних систем ЗСУ.
Відповідний указ він підписав з врахуванням ролі Сил безпілотних систем ЗСУ у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України і з метою започаткування нових військових традицій.