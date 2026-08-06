У Україні з'явиться нове свято: що будуть відзначати 8 серпня

Цей указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно звинуватив партнерів у "жахливих жертвах" після удару по Києву, встановив в Україні День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який відзначатиметься щороку 8 серпня. Про це йдеться у відповідному указі президента №713/2026, опублікованому на сайті глави держави.

В указі зазначається, що це свято встановлюється на вшанування мужності та героїзму воїнів Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій.

Важливо, що указ глави держави, датований 6 серпня, набирає чинності з дня його опублікування. Паралельно передбачається визнати таким, що втратив чинність, указ президента від 1 лютого 2000 року №154/2000 "Про День військ зв'язку".

Відео дня

День Сил безпілотних систем ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський постановив щороку 11 червня відзначати День Сил безпілотних систем ЗСУ.

Відповідний указ він підписав з врахуванням ролі Сил безпілотних систем ЗСУ у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України і з метою започаткування нових військових традицій.

Вас також можуть зацікавити новини: