Названо найкращі 'народні' моделі iPhone: саме ними власники задоволені найбільше

У рейтингу Antutu чимало застарілих моделей, які вже давно не вважаються актуальними, але користувачі все одно задоволені цими пристроями.

Розробники популярного бенчмарка Antutu оновили рейтинг пристроїв Apple, якими їхні власники задоволені найбільше. У списку представлені всі гаджети компанії на iOS та iPadOS. Тобто ноутбуків, годинників, навушників та іншої "яблучної" техніки там немає.

Результати дослідження виявилися дуже цікавими. Так, якщо брати до уваги лише смартфони, то найвищий показник задоволеності має iPhone 12 mini – 95,55% позитивних відгуків. Його люблять за компактні розміри, невелику вагу і зручність користування однією рукою , при цьому він зберігає потужність повноціного флагмана.

Відразу за ним йде iPhone Air із показником схвалення 95,25%. Спочатку пристрій викликав багато запитань: одинарна камера, акумулятор 2800 мАг і стартова ціна в 1000 доларів не виглядали надто привабливо на тлі сучасних смартфонів із великими екранами та ємними батареями. Але після того, як великі магазини почали пропонувати знижки до 50%, сприйняття публіки різко змінилося.

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Ще один улюбленець користувачів – iPhone SE 2. Пристрій вийшов на ринок ще у 2020 році, відрізнявся широкими рамками, посередніми камерами та автономністю, однак потужним процесором A13 Bionic. З огляду на гострий дефіцит компактних смартфонів, популярність такого пристрою серед шанувальників невеликих гаджетів цілком зрозуміла. У топ-10 також потрапили iPhone 16e та iPhone 8.

Далі у списку пристроїв – лише планшети, серед яких особливо виділяється iPad Air 4 із результатом 96,62%. Недорогий планшет вийшов п’ять років тому, але люди продовжують ним користуватися та залишати позитивні відгуки.

Раніше експерти назвали шість вживаних моделей iPhone, які можна сміливо купувати у 2026 році. Найстарішим пристроєм у добірці виявився iPhone SE 2022, який працює на потужному процесорі A15 Bionic й сумісний з iOS 27.

За інформацією Bloomberg, Apple презентує iPhone 18 Pro, 18 Pro Max та складаний iPhone 9 вересня. Старт продажів очікується до кінця місяця, тоді як базовий iPhone 18, iPhone 18e та друге покоління iPhone Air дебютують лише навесні 2027 року.

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