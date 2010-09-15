Мер Херсона занепокоєний бійкою під час його звіту

Міський голова Херсона Володимир САЛЬДО стурбований ситуацією довкола інциденту, який стався учора в обласному музично-драматичному театрі під час його звіту перед громадою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві мера Херсона, яку розповсюдила прес-служба міськради.

"У першу чергу, мене турбує те, що постраждали люди. Незалежно від політичних уподобань, суперечки слід урегульовувати більш цивілізованими методами. І я зроблю все, що від мене залежить, щоб подібних проблем більше не виникало. Прикро, що політичні пристрасті розпалюються настільки, що люди виявляють агресію по відношенню один до одного, втягуючись у провокації", - сказано в заяві.

За словами В.САЛЬДО, команда, що організовувала його звіт, намагалася створити «максимально зручні умови для представників суспільства», перед якими він звітував. «Але коли в робочі моменти потрапляє політиканство, ситуація завжди виходить з-під контролю», - цитує мера прес-служба.

Міський голова обіцяє, що наступного разу для проведення його звіту буде обрано зал, що вміщує більшу кількість, "щоб максимальна кількість городян змогли долучитися до цього заходу".

"Адже, в першу чергу, особисто я зацікавлений у тому, щоб звіт про життя міста був охоплений більшою частиною журналістів, а значить - почутий більшою кількістю херсонців. Однакове ставлення до кожного, врахування різних думок – це ті постулати, на які я опираюся в роботі", - заявив мер.

Як повідомлялося, учора, 14 вересня, в коридорі, що веде до зали Херсонського обласного драматичного театру ім. Куліша, де мер міста В.САЛЬДО звітував перед громадою, відбулася бійка, в якій брали участь і постраждали голова обласного відділення Комітету виборців України Дементій БІЛИЙ і його опонент - херсонський бізнесмен Віктор ШЕВЧУК.

Зараз обидва учасники бійки перебувають у лікарні Суворівського району Херсона.

До зали, де проходив звіт мера, учора пускали за заздалегідь розданими запрошеннями. Опозиція звинуватила мера в тому, що запрошення отримали виключно його політичні прихильники, а інформації про час і місце звіту не було навіть на офіційному сайті мерії. Перед будинком зібралися близько 200 людей з плакатами «Тайна вечеря Сальдо», «Секрети від громади», «Вимагаємо гласності».

Міський голова Херсона В.САЛЬДО очолює міську організацію Партії регіонів і є найвірогіднішим кандидатом від ПР на посаду мера обласного центру на місцевих виборах 31 жовтня.