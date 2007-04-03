На Майдані коаліція співає ”по сто грамм за генерала” и ”за буфетчицу Марусю”

Станом на 17:00 на Майдані біля монументу Незалежності встановлено сцену прихильників коаліції з відеоекраном.

Зі сцени невідомий виконавець співає пісні у стилі "Шансон".

Зокрема, серед слів у пісні можна почути: "По сто грамм за адмірала, по сто грамм за генерала", "За буфетчицу Марусю, за святую нашу службу".

Водночас по інший бік Майдану біля дороги стоїть машина, поблизу якої лежать залізні блоки, скоріше за все призначені для монтування сцени.

За деякою інформацією, це можуть бути елементи помаранчевої сцени, яку представники опозиції мають намір встановити на попередньому місці.

Водночас на цьому ж місці зараз розташоване наметове містечко "регіоналів", до якого додався один великий військовий намет.

На даний момент Майдан Незалежності відкритий для проїзду машин, біля Головпоштамту зібралася нечисленна кількість прихильників опозиції – близько 50 людей.

Час від часу між виступами співаків прихильників коаліції вони вигукують "зРаду геть!"

Між представниками обох таборів знаходять працівники міліції. Провокацій не зафіксовано.

Українська правда