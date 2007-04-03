”Помаранчеву” сцену будують поміж наметами регіоналів

На Майдані Незалежності в Києві почали встановлювати сцену для завтрашнього «помаранчевого мітингу».

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому впритул розташоване наметове містечко «регіоналів». Навколо цих наметів перебувають декілька десятків людей з прапорами Партії регіонів.

З протилежного боку, біля монументу Незалежності, народ розійшовся, залишилося 10 наметів КПУ, біля яких десятків зо два чоловік.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на начальника Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації Віктора ГОНЧАРУКА, опозиція подала заявку на встановлення сцени на Майдані Незалежності на 4 квітня.

У заявці повідомляється про проведення 4 квітня заходів на Майдані з використанням сценічних конструкцій і звукової апаратури на підтримку Указу Президента України про дострокове припинення повноважень парламенту.