Томенко: Черновецького поки що не чіпатимуть

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що найближчим часом команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА не йтиме на “конфліктні” ситуації з командою мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через побоювання дострокових виборів.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, є інформація, що протягом останніх днів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “чітко і конкретно попередив” Президента і Партію регіонів, що якщо й надалі будуть спроби “принижувати, нищити і залучати правоохоронні органи”, то він напише заяву про свою відставку.

Віце-спікер зауважив, що наслідком цього буде проведення невідкладних виборів Київського міського голови. “Цілком очевидно, що протягом останніх років радикально змінилася ситуація в місті Києві, оскільки ні Президент, ні уряд, ні команда Партії регіонів не виступають з активною критикою дій команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Ніхто з них не зацікавлений у виборах, оскільки розуміють, що їхня команда не переможе в місті Києві”, - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, “так звана команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” нині знову повертає собі серйозний вплив на Київ. Він зауважив, що трагедія політичної кон’юнктури, коли вибори призначаються або відміняються з огляду на готовність або неготовність “Партії регіонів брати участь в цих виборах”, призводить до того, що добрі починання нинішньої влади навести лад у Києві наштовхнулися на необхідність співпрацювати з командою нинішнього мера.

Віце-спікер прогнозує, що після ліквідації райрад Києва на посади голів райдержадміністрацій будуть призначені і перепризначені ті фігури, які співпрацюють з командою Президента.

М.ТОМЕНКО також не виключив, що на посадах голів райдержадміністрацій Києва з’являться представники Блоку Кличка, який підтримав рішення про ліквідацію райрад.