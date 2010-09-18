Мирослава Гонгадзе: ГПУ наближається до справжніх замовників убивства

Генеральна прокуратура України наближається до справжніх замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе

Таку думку дружина журналіста Г.Гонгадзе Мирослава ГОНГАДЗЕ висловила в ефірі програми Шустер Live на телеканалі “Україна”.

За її словами, той факт, що Генпрокуратура назвала покійного міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка замовником вбивства Г.Гонгадзе, «можна сказати, підводить нас все ближче до реальних замовників цього злочину».

«Про те, що Кравченко і Леонід КУЧМА, і Володимир ЛИТВИН причетні до цього злочину, перший раз ми сказали публічно 17 вересня 20010 року», - нагадала М.ГОНГАДЗЕ.

При цьому вона висловила переконання, що Ю.Кравченко не мав жодних особистих мотивів, щоб вбивати її чоловіка.

М.ГОНГАДЗЕ наголосила, що «визнання Кравченка замовником цього злочину в принципі підтверджує той факт, що в Україні існувала злочинна державна машина, яка знищувала політичних опонентів і журналістів». «І ці злочини повинні бути розкриті, і поки вони не будуть розкриті, ці невидимі нитки, які зараз в принципі тримає в своїх руках, я думаю, ще досі Леонід КУЧМА, вони будуть пронизувати українське суспільство», - додала вона.

За словами М.ГОНГАДЗЕ, «в Україні не можна створювати видимість справедливості, цю справедливість треба завойовувати».

Вона зазначила, що хотіла б вислухати «в публічному судовому процесі Президента КУЧМУ і Володимира ЛИТВИНА, і так само ДЖИГУ», їхні версії цієї справи. “І якщо всі ці факти підтверджуються, то всі ці злочини повинні каратися міжнародними нормами, а не лише українськими”, - додала М.ГОНГАДЗЕ.

Відповідаючи на запитання, яким чином все таки Генпрокуратура зробила крок щодо визнання в ході слідства Ю.Кравченка єдиним замовником вбивства, М.ГОНГАДЗЕ відповіла: «Я думаю, що хтось чогось не догледів». «Хтось щось не догледів і випустив таке рішення прокуратури. Я зараз думаю, що вони кусають себе за лікті», - сказала вона. При цьому М.ГОНГАДЗЕ додала: «Я насправді думаю, що генерал ХАРЧЕНКО, який вів цю справу, все-таки зробив геройський вчинок, незважаючи на всі запитання до слідства у нас».

Водночас вона наголосила, що разом з адвокатом подаватиме клопотання щодо неправомірності відмов по низці звернень стосовно цієї справи. Вдова журналіста зазначила, що відсутність в студії телеканалу представників Генпрокуратури є підтвердженням того, що «хтось недогледів», а тепер не знають, як це все пояснити.

Ведучий передачі Савік ШУСТЕР зазначив, що напередодні представники Генеральної прокуратури погодилися прийти в студію, але в день ефіру відмовились. За його словами, вчора отримали підтвердження про участь в програмі заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА, але сьогодні зателефонував його помічник і сказав, що це неможливо, оскільки 16 вересня Р.КУЗЬМІН виніс постанову про продовження строків слідства у справі за фактом вбивства Г.Гонгадзе до 14 грудня з одночасним зверненням до суду щодо продовження терміну затримання колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА до 14 грудня 2010 року.

«Це було сказано неформально, по телефону, людиною, ім’я якої я не хочу називати»- сказав С.ШУСТЕР.

Разом із тим, за його словами, «в офіційному листі від Генеральної прокуратури зазначається, що участь представників Генеральної прокуратури у програмі неможлива, оскільки в даний час проводиться офіційна процедура ознайомлення потерпілої сторони з матеріалами кримінальної справи».

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується. За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час глава МВС України, нині покійний, Юрій Кравченко.