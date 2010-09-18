Азаров каже, що неодмінно дав би Королевській слово на засіданні уряду

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що представникові опозиції Наталі КОРОЛЕВСЬКІЙ неодмінно надали б слово на засіданні Кабінету міністрів, якщо б вона захотіла висловити позицію щодо підготовленого урядом Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

За його словами, представники опозиції запрошувалися саме для того, щоб висловити свою думку щодо документа.

«Ми хотіли знати, яка у них позиція. ...Якщо б вона (Н.КОРОЛЕВСЬКА - УНІАН) направила записку - ми б їй дали слово, на відміну від попереднього уряду, коли я прийшов на засідання, і мені слово не було надано», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня на засідання Кабінету міністрів, де обговорювався проект Податкового кодексу, М.АЗАРОВ запрошував представників опозиції, яку в результаті представляла Наталя КОРОЛЕВСЬКА (фракція БЮТ).