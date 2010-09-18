Азаров думає, що його прем'єрству нічого не загрожує

Микола АЗАРОВ упевнений, що у разі скасування політреформи 2004 року він залишиться на посаді прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Я бачу себе там само (на посаді прем`єра - УНІАН), де і зараз. У мене ніяких сумнівів у цьому немає», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що є прихильником посилення президентської влади, не боїться послаблення у цьому випадку влади прем`єр-міністра, оскільки й зараз усі стратегічні рішення уряд приймає спільно з президентом, і особисто у нього серйозних розбіжностей із президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ немає.

«Сила нашої політичної сили у тому, що у нас жодних розбіжностей немає. Усі серйозні стратегічні рішення приймаються разом із президентом», - заявив М.АЗАРОВ.