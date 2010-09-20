Колесніков радить зазирнути до Конституції

Всі випадки президентського правління записані в українській Конституції.

Про це заявив віце-прем`єр Борис Колесніков в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

"Я не знаю, хто і про що говорить. Ви подивіться до Конституції, там прописані всі випадки президентського правління", - повідомив він.

"Без парламенту це неможливо", - уточнив віце-прем`єр.

При цьому Колесніков зазначив, що сам би за скасування політреформи проголосував.

"Через два місяці буде шість років політреформі. Результат нуль. Значить, вона не досконала, як модель розвитку суспільства. Значить треба шукати нову", - заявив він.

Українська правда