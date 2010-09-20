Турчинов прийшов на допит і дивується «істерії»

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні вдруге з’явився на допит в СБУ, куди був викликаний на 10.00.

Як заявив він журналістам, «я не поінформований, з якого приводу мене викликають. Мене дивує та істерія, яку підняли ЗМІ (мається на увазі заява голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про те, що слідчі не можуть встановити місцезнаходження О.ТУРЧИНОВА для вручення йому повістки на допит – УНІАН)», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, коли йому стало відомо, що його знову викликають до СБУ, він попросив представника Служби, щоб той взяв для нього повістку. «Не знаю, які питання мені будуть ставитися. Минулий раз я вичерпно відповів фактично на всі запитання, які вважав за необхідне обсудити зі слідчим», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Водночас він припустив, що повторний допит скоріш за все теж пов’язаний зі справою щодо розмитнення 11 млрд. кубометрів газу, оскільки видана йому повістка підписана тим самим слідчим, з яким він спілкувався минулого разу.

Разом з тим О.ТУРЧИНОВ зауважив, що цілком готовий до зміни свого процесуального статусу (наразі у зазначеній справі фігурує як свідок – УНІАН).