Гриценко каже, що Києву призначать «смотрящого»

10:39, 20 вересня 2010
Політика
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"У столиці - пряме президентське правління"

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що зараз, після призначення Олександр ПОПОВА першим заступником Київського голови, а також після впровадження змін до Закону про столицю, у Києві встановлено пряме президентське правління.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, “киян позбавили права обирати собі міського голову через те, що Партія регіонів не має значної підтримки у столиці”. Лідер партії «Громадянська позиція» обурився, що «Київ – єдине місто, яке не буде голосувати 31 жовтня. Виборів у Києві не буде: ні міськради, ні мера». Через внесені зміни, зазначив він, 3 млн. жителів Києва позбавлені права обирати собі голову. “Адже той, кого вони підтримають на виборах, зможе лише головувати на сесії Київради. Натомість, реальний керівник виконавчої влади столиці призначатиметься президентом”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО і додав: «Хто буде цей «смотрящий», звідки – з Донецька, Луганська, з Криму – немає різниці. Кияни повинні мати право самим обирати собі керівника, але зараз їх такого права позбавили».

Коментуючи ще одну зміну до Закону про столицю, а саме – скасування райрад, А.ГРИЦЕНКО сказав, що можливо, це рішення має сенс. Однак лише за умов тривалого обговорення, пояснення, врахування думки киян.

«Але ж це робилося, «ламаючи через коліно», - сказав він. – Я пам’ятаю, як приймалися ці зміни: одразу в першому й другому читанні. При тому, що депутати мають право внести поправки до другого читання, закон це передбачає. Зверталися до ЛИТВИНА, і я в тому числі, але всі наші звернення, вибачте, були «по барабану». Була чітка команда згори – прийняти».

Причиною впровадження таких змін, на переконання А.ГРИЦЕНКА, є страх: «Партія регіонів відчуває, що не користується такою підтримкою серед киян, щоб отримати достойний показник на виборах. Через те виборів не буде».

 

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