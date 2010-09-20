Вінський думає, що на місцевих виборах працює інша логіка

Голова партії «Народна влада» Йосип Вінський вважає, що вперше за роки незалежності України місцеві вибори організовані у правильному форматі – окремо від парламентських.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Ера».

«Я радий, що вперше за майже 20 років в Україні місцеві вибори проходять окремо від парламентських. Практика европейської демократії у тому й полягає, що окремо мають бути вибори президентські, окремо парламентські, й окремо місцеві; тому що це інші органи, трішки інші формати і логіка голосування людей. Тому я вважаю, що ми прийшли до правильного формату», - сказав Йосип Вінський.

Політик нагадав недавню практику, коли було поєднання виборчих кампаній. Тоді, зі слів лідера «Народної влади», люди, обираючи депутатів місцевих рад, часто оцінювали не місцеві політичні організації, не місцевих політиків, а орієнтувались передусім на лідерів політичних партій.

За переконанням Вінського, раз на п’ять років в Україні мають проходити повноцінні місцеві вибори, яких не «затінятимуть» паралельні вибори до парламенту.

«Люди мають розуміти, що місцева влада для них важливіша, ніж центральна», - наголосив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.