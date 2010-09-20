Турчинов розказав, про що його розпитували в СБУ

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ стверджує, що слідчий СБУ сьогодні на допиті ставив йому такі ж запитання, що й минулого разу.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам після допиту у слідчого СБУ.

«Я був здивований як викликом, так відповідно й допитом, тому що мені задали приблизно ті самі питання, на які я вже давав відповідь. Я ще раз дав відповідь, тому, відверто скажу, для мене не зрозуміла мотивація виклику мене на допит», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши при цьому, що такі дії з боку СБУ він розцінює виключно як політичний тиск.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно слідчі не могли знайти його, як це стверджував голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, для вручення повістки на допит, О.ТУРЧИНОВ сказав, що жодних підстав для таких заяв не давав. «Я працював за власним графіком. Більше того, я планував працювати у понеділок і вівторок у регіонах, але після того, як сказали, що не можуть мене знайти, я припинив свої відрядження і приїхав на допит, щоб не давати підстав для таких заяв», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Разом з тим, він зауважив, що його ще раз планують викликати на допит. «Мене попередили, що може виникнути бажання поспілкуватися в середу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня О.ТУРЧИНОВ був на допиті в СБУ у зв’язку зі справою «РосУкрЕнерго».