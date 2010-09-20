Терьохін хоче прогнати Азарова за повною процедурою

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН виступає за те, аби розгляд проекту Податкового кодексу за авторством Кабінету міністрів відбувався за повною процедурою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТЕРЬОХІН заявив сьогодні під час погоджувальної ради.

За словами С.ТЕРЬОХІНА, відповідно до регламенту уряд може зареєструвати свій законопроект тільки до 18.00 21 вересня. Після цього цей законопроект має бути оприлюднений і розданий депутатам до 18.00 26 вересня.

С.ТЕРЬОХІН наголосив, що після цього протягом 30 днів народні депутати мають право ознайомитися з цим проектом документа.

Голова комітету наголосив, що досі проекту Податкового кодексу за авторством Кабінету міністрів ніхто не бачив. «У п’ятницю ще раз шоу пройшло в уряді, і навіть забули запросити профільний комітет, але необхідно, щоб цей проект хоча б хтось почитав», - сказав він.

С.ТЕРЬОХІН наголосив, що вся процедура проходження даного проекту документа має відбуватися по повній програмі.