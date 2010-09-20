У БЮТ вирішили, що блокування - метод застарілий, і винайшли новий

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагатиме завтра першочергового розгляду пакета законопроектів щодо соціального захисту населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Зокрема, нагадав він, як і минулого пленарного тижня, фракція вимагатиме ухвалення рішення про мораторій на підвищення цін на житлово-комунальні послуги, газ та підвищення пенсійного віку.

«Ми будемо наполегливо вимагати всіма, які сьогодні існують, законними методами розгляду першочергово цих законопроектів», - сказав він.

У той же час, А.КОЖЕМ’ЯКІН відмовився конкретно сказати, чи блокуватимуть депутати завтра роботу парламенту.

«Слово «блокування» на сьогоднішній день вже застаріле. Є й інші методи», - сказав він.

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН додав, що остаточна позиція з цього питання буде ухвалюватися сьогодні на засіданні фракції.