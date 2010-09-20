Єфремов відкидає заяву Тимошенко

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ називає безпідставною заяву лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО щодо диспаритета у представництві кандидатів від партій у територіальних виборчих комісіях на місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що нині у ТВК зареєстровано 453 представника від Партії регіонів, 451 – від «Батьківщини», 365 – від «Нашої України», 304 – від Блоку Литвина і 247 - від КПУ.

За його словами, ці цифри підтверджують, що ЦВК жодним чином не працювала заангажовано в бік якоїсь однієї політичної сили.

«Тому я не думаю, що це якимось чином може вплинути на результат виборів. Тому допускати, що будуть якісь зловживання, практично виключено», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня лідер «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО розкритикувала останні рішення ЦВК щодо формування територіальних виборчих комісій. Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, відповідно до постанови ЦВК, до складу тервиборчкомів входитимуть по три представники Партії регіонів, КПУ, Народної партії, тобто по 9 представників провладної коаліції.

При цьому від опозиції, яка сьогодні представлена у парламенті дванадцятьма партіями, ЦВК пропонує включити лише шістьох осіб, тобто по три від Блоку Юлії Тимошенко і від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу на те, що блоки не є суб’єктами виборчої кампанії.

Також вона піддала критиці те, що в більшості регіонів України «Батьківщина» взагалі не має своїх представників у керівництві виборчих комісій, а в деяких областях взагалі усунута від участі у виборчому процесі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ЦВК, незважаючи на листи «Батьківщини», у яких повідомляється про рішення партії щодо зміни керівництва місцевих організацій у тих чи інших регіонах, реєструє «фальшиві осередки, створені в Адміністрації Президента».

У ЦВК спростували заяву Ю.ТИМОШЕНКО про тенденційний підхід до формування виборчих комісій на місцеві вибори 31 жовтня .