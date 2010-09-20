Слідча група у справі Ющенка знищила речові докази?

Стосовно екс-керівника слідчої групи Генеральної прокуратури України з розслідування отруєння Віктора ЮЩЕНКА Галини КЛИМОВИЧ можуть порушити кримінальну справу.

Про це «Фокусу»розповіло високопоставлене джерело в Генеральній прокуратурі. За його словами, справу можуть порушити вже цієї п`ятниці.

«Основна претензія до слідчої групи з розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА полягає в недбалому ставленні до речових доказів. Наприклад, зараз у справі немає жодного зразка крові екс-президента, тому що всі вони були знищені. Знищені навіть пробірки, в яких були ці зразки», - повідомило джерело.

Крім того, за його словами, слідство поки що не має в своєму розпорядженні переконливих доказів того, що екс-президент В.ЮЩЕНКО був отруєний.

Нагадаємо, колишній керівник слідчої групи у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА Г.КЛИМОВИЧ у квітні 2010 року звільнилася з Генпрокуратури. Розслідування гучної справи доручено заступнику генерального прокурора Ренату КУЗЬМИНУ.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. Із червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура неодноразово заявляла, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.