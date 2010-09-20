У Януковича вважають, що 50-річні папери не можуть бути небезпечними

16:24, 20 вересня 2010
Політика
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Таких троє - з Президентом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН та заступник глави АП Ганна ГЕРМАН не підтримують “засекречення” історичних документів.

Сергій Льовочкін
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на зустрічі з журналістами в АП, коментуючи проблему “засекречення” історичних документів, С.ЛЬОВОЧКІН висловив переконання, що “документи 50-річної давнини не можуть нести небезпеку”, тож він не може підтримувати таку “засекреченість”.

Присутня на зустрічі заступник глави Адміністрації Президента Г.ГЕРМАН додала: “На цій зустрічі нас вже двоє, хто займає таку позицію”. “А, враховуючи Президента, - троє“, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, Президент чітко заявляв про свою позицію з цього приводу, тож він зробить все, аби донести її розуміння до суспільства і діяти відповідним чином.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2010 року голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що спецслужбі слід скоротити роботу з архівами, і зосередитися на своїх основних завданнях. «Дуже багато матеріалів розсекречено… Та правду, яку потрібно було донести українському народу, та правда донесена...», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. Він зазначив, що є деякі питання до способів і методів розсекречення матеріалів. «Тому що, на щастя або на жаль, турбота спецслужби, перш за все, в тому, щоб охороняти свої секрети, охороняти закони, які ці секрети створювали», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

У вересні 2010 року великий резонанс викликало порушення СБУ кримінальної справи проти директора меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслана ЗАБІЛОГО. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю.

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