"Батьківщина" заявляє про інформаційну блокаду

Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” заявляє, що влада організувала довкола партії інформаційну блокаду.

Про це сказано у переданій УНІАН заяві партії.

“Батьківщина” уповноважена заявити про запровадження тотальної цензури на провідних українських телеканалах щодо будь-якої критики на адресу діючої влади як з боку опозиції всередині країни, так і з боку міжнародної демократичної громадськості”, - зазначається у документі.

У партії нагадують, що минулого тижня Європейська народна партія, яка об’єднує лідерів провідних демократичних країні Європи, на Політичній Асамблеї ЄНП, ухвалила резолюцію стосовно України. В резолюції, зокрема, висловлена стурбованість діями влади “щодо утисків свободи слова, знищенням демократії, руйнування незалежної судової гілки влади, використання силових органів для політичних переслідувань та підготовкою до фальсифікації майбутніх виборів до місцевих рад”.

В партії “Батьківщина” наголошують, що документ, який відображає негативне сприйняття світовою демократичною спільнотою процесів у середині держави та шкодить її міжнародному іміджу, у будь-якій демократичній країні викликав би небачений резонанс і обговорення.

Натомість провідні українські телеканали майже одностайно проігнорували у своїх щоденних та підсумкових інформаційних випусках повідомлення про резолюцію ЄНП, зазначають в партії і додають, що у цілому телеканали проігнорували візит лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО на міжнародний форум до Брюсселю.

Крім того, 10 вересня цього року народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів Віктор ШВЕЦЬ на прес-конференції у Києві за результатами журналістського розслідування, опублікованого на сайті «Українська правда», оприлюднив позицію фракції БЮТ про намір ініціювати відставку Миколи АЗАРОВА з посади прем’єр-міністра та вимагати порушення проти нього кримінальної справи. За даними “Батьківщини”, сюжети з прес-конференції В.ШВЕЦЯ також не показали провідні телеканали.

“Так само були недопущені до ефіру сюжети про наступні події минулого тижня: засідання опозиційного уряду, засідання ТСК щодо рішення Стокгольмського суду, прес-конференція екс-віце-прем’єр-міністра України Григорія НЕМИРІ”, - стверджують у партії.

У зв’язку керівництво “Батьківщини” має намір повідомити міжнародним моніторинговим організаціям про “інформаційну блокаду, організовану владою” довкола партії.