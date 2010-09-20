Наливайченка рекомендують на посаду голови Ради "Нашої України"

Президія Львівської обласної організації партії «Наша Україна» ухвалила рішення з рекомендацією обрати головою Ради партії екс-голову СБУ, координатора Громадської організації «Оновлення країни» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Оновлення країни".

За словами прес-секретаря Львівської обласної організації партії «Наша Україна» Ростислава КОВАЛЯ, інших кандидатур на посаду голови партії президія ЛОО НУ не розглядала.

Подібне рішення було також ухвалено на політраді Тернопільської обласної організації, яка відбулася у п’ятницю 17 вересня.

У прес-службі "Оновлення країни" також нагадують, що з’їзд «Нашої України» відбудеться 24 вересня у Києві. На ньому заплановано розглянути питання про обрання нового керівництво партії.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня президія політради партії “Наша Україна” подала у відставку. Голова партії Віктор ЮЩЕНКО назвав таке рішення “моральною і достойною оцінкою їхньої роботи, в тому числі під час виборів”.

17 вересня Київська міська, а 18 вересня – Дніпропетровська обласна організації «Нашої України» звернулися до В.ЮЩЕНКА з проханням внести кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови політради партії.