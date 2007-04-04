Верховна Рада звинуватила Ющенка в посадовому злочині

Верховна Рада звинуватила Президента України Віктора ЮЩЕНКА в посадовому злочині – «спробі державного перевороту».

Про це йдеться в заяві ВР, яка була прийнята на засіданні парламенту, передає кореспондент УНІАН.

Авторами заяви є члени СПУ Іван БОКИЙ та Олександр БАРАНІВСЬКИЙ.

В заяві зазначається, що Указ Президента про припинення повноважень парламенту носить «антиконституційний характер». Автори заяви вважають, що ст. 60 Конституції зобов’язує усіх громадян, державні органи влади не виконувати «злочинні накази і розпорядження, а Указ Президент про розпуск ВР належить саме до таких злочинних актів».

В заяві міститься обурення щодо Указів Президента, якими «він намагається скасувати» постанови уряду, ухвалені на виконання постанов парламенту.

«Навряд чи можна вважати розумними і зваженими його заяви і розпорядження, які він віддав на нараді так званих «силовиків» і голів адміністрацій, спрямовані на дискредитацію вищого законодавчого органу держави, який продовжує працювати легітимно, на основі Конституції і законів України», - йдеться в заяві.

В ній зазначається, що В.ЮЩЕНКО «втягує у політичну боротьбу та виборчу кампанію СБУ, про що свідчать заяви в.о. голови СБУ, який мав би пам’ятати, що це забороняється його відомству законам».

ВР попередила всіх керівників органів влади, голів обласних і районних держадміністрацій, всіх державних службовців, що в парламентсько-президентській республіці всі постанови ВР є обов’язковим для виконання, а невиконання їх «тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність».

«Після того, як Президент переступив Конституції і поставив себе поза межами закону, всі його останні Укази і розпорядження не лише не викликають довіри, а й є неправомочними», - йдеться в заяві.

Також парламент закликає Президента України відмінити свій Указ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 2 квітня підписав указ про розпуск парламенту. Вибори до Верховної Ради відбудуться 27 травня.