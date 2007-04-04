20 регіоналів хотіли з Давидовичем ”просто поговорити”

Депутати від фракції Партії регіонів, які знаходяться в будівлі Центральної виборчої комісії, не планують блокувати роботу голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА і комісії в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від Партії регіонів Володимир ЗУБАНОВ сьогодні журналістам у ЦВК.

“Ніяких планів у нас немає. Ми просто хотіли поговорити з Я.ДАВИДОВИЧЕМ, оскільки є багато питань, що стосуються дострокових виборів”, - сказав В.ЗУБАНОВ.

За його словами, депутати мають намір залишатися біля кабінету голови ЦВК доти, поки не обговорять всі існуючі питання. “Ніякого політичного тиску. Це звичайна зустріч з головою ЦВК, оскільки багато питань, зокрема, наприклад, завершення терміну подачі подань політичних партій з формування окружних виборчих комісій”, - пояснив він.

В.ЗУБАНОВ також вважає, що указ Президента ще не набув чинності, оскільки не був опублікований у газетах “Урядовий кур’єр” і “Голос України”. “Те, що указ опублікований в “Офіційному віснику” – не загальнонаціональному виданні – це не можна вважати публікацією”, - вважає народний депутат

Як повідомляв УНІАН, 20 депутатів з коаліції зайняли кабінет голови Центральної виборчої комісії Ярослава ДАВИДОВИЧА і не збиралися його залишати.

Співрозмовник агентства не зміг уточнити мету приходу депутатів в ЦВК.

«Я не знаю. Вони прийшли в кабінет і там сидять. Один з депутатів повідомив, що вони не збираються виходити з кабінету Я.ДАВИДОВИЧА до ранку», - сказав співрозмовник агентства.