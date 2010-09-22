Регіонал обіцяє: проблем з дорогами в Сімферополі і Криму не буде

Вже в найближчому майбутньому проблеми з дорогами в Сімферополі і Криму будуть усунені. Про це в інтерв`ю «Комсомольській правді в Україні» заявив голова постійної комісії ВР Криму з промисловості, транспорту, зв`язку, будівництва і ПЕК Віктор Агеєв.

«Сто двадцять мільйонів гривень уряд Василя Джарти виділив на ремонт автомобільних доріг у Сімферополі, - підкреслив кримський політик. – І це лише перший етап масштабної програми реконструкції нашої столиці».

«Наступний етап програми, розробленої кримським урядом і підтриманої Президентом Віктором Януковичем, – ремонт дорожнього покриття всередині житлових масивів і в районах приватної забудови Сімферополя», - сказав Агеєв.

При цьому депутат Верховної Ради АРК від Партії регіонів відзначив, що такої якості ремонту автодоріг у Сімферополі і Криму не було впродовж багатьох років.

За інформацією Агеєва, автодорожні служби не просто ремонтують старе покриття головних транспортних магістралей міста, а повністю замінюють дорожнє полотно, як того вимагають найсучасніші технології.

Нагадаємо, зі стабілізаційного фонду держбюджету виділено 500 млн. грн. на розвиток АРК, 137 млн. грн. - призначені на ремонт доріг автономії. У Сімферополі, згідно з рішенням уряду Криму, буде проведено ремонтних робіт доріг на суму 120 млн. грн.