Експерт називає стрілянину в Одесі «атрибутом виборчої кампанії»

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що кримінальні тенденції стають невід`ємною частиною виборчого процесу в Одесі.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО з приводу обстрілу офісу Партії регіонів в Одесі 20 вересня.

«Навряд чи варто акцентувати увагу на тому, що обстріл офісу ПР – це замах на когось з видних «регіоналів», хоча й такі версії цілком можуть бути. Проте ми зобов`язані констатувати факт використання кримінальних методів у політичній боротьбі на одеських виборах. Судячи з усього, ні одеські політики, ні їхні політтехнологи просто не вміють по-іншому вести виборчі кампанії», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Водночас, за його словами, таке «однобоке розуміння сутності одеського виборця може дорого коштувати ініціаторам подібних PR-концепцій».

При цьому експерт висловив сумнів в тому, що такими хуліганськими витівками можна залякати одеський штаб Партії регіонів. «Навпаки, лідер місцевої Партії регіонів і губернатор Едуард МАТВІЙЧУК одержує додаткові козирі в опонуванні міській владі, не здатній вести ефективну боротьбу з криміналітетом», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Також, на його думку, показовим є не об`єкт нападу, а сам факт стрілянини в центрі великого європейського міста, хуліганських дій, що стає тенденцією вже на третіх виборах.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня вночі в Одесі невідомі зловмисники обстріляли офіс Партії регіонів на вулиці Канатна, 1. Про це повідомив голова Одеської ОДА Е.МАТВІЙЧУК, який очолює обласну організацію Партії регіонів. При цьому він зазначив, що "якщо хтось думає, що їм вдасться зірвати вибори, - то помиляється. Всі, хто стоїть за провокаціями, відповідатимуть згідно із законом".

21 вересня за фактом обстрілу офісу Партії регіонів у Приморському районі Одеси за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) було порушено кримінальну справу.