Королевська бачить, що українських жінок хочуть зробити заручницями

Українських жінок хочуть зробити заручниками непослідовної і нелюдської політики уряду. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, представляючи в парламенті законопроект «Про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок».

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, заява віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА про обов`язкове підвищення пенсійного віку для жінок викликала паніку і тривожні настрої у наших матерів. «Українських жінок хочуть зробити заручниками непослідовної і нелюдської політики уряду. До мене звернулися десятки жіночих громадських організацій з проханням виступити із законодавчою ініціативою і відкласти підвищення пенсійного віку для жінок, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - І їх обурення цілком зрозуміле, адже пенсія – це гарантія держави, що громадянин зможе нормально жити у старості. Але прийняття «чорної реформи ТІГІПКА» гарантує людям убогу й бідну старість».

Тим, хто аргументує необхідність підвищення пенсійного віку для українських жінок прикладом Європейського Союзу, країни якого підвищують пенсійний вік, Н.КОРОЛЕВСЬКА відповіла: «Хіба можна порівнювати можливості пенсіонерів у Європі і в Україні? Середня пенсія через старість в Німеччині становить 950 євро. В Україні вона в 10 разів менша! У Європі вихід на пенсію – це початок «часу подорожей». В Україні – це початок убогості й безвихіддя».

Голова Комітету Верховної Ради вважає необгрунтованою позицію уряду, який підвищенням пенсійного віку хоче розв`язати проблему дефіциту Пенсійного фонду. «Економічний ефект від нововведення в 2011 році не перевищить 2 млрд. грн., що становить лише 3% очікуваного дефіциту Пенсійного фонду. При цьому в країні потрібно додатково створити як мінімум 180 тис. нових робочих місць для тих, хто буде змушений працювати на 5 років довше, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - В результаті ми одержимо нову армію немолодих безробітних, які опиняться на межі виживання – роботу знайти неможливо, а на пенсію ще рано».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що реформувати пенсійну систему необхідно, і, ймовірно, не тільки популярними методами. «Але я також переконана, що перш ніж розчерком пера змусити сотні тисяч жінок передпенсійного віку знову шукати роботу, необхідно створити умови для їх гідної зайнятості. Я ще раз наголошую – гідної зайнятості, щоб робота на старості років не перетворювалася на приниження за копійки», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна взяла зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Про це йдеться в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду. Як наголошується в документі, з метою розв‘язання структурних проблем у нинішній пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, керівництво держави зобов`язується у вересні подати до Верховної Ради проект закону, ухвалення якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.

Сьогодні, 22 вересня, Верховна Рада України відмовилася прийняти два законопроекти про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок.

Зокрема, за прийняття законопроекту "Про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок", внесеного народними депутатами від БЮТ Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ і Євгеном СУСЛОВИМ, проголосували лише 202 народних депутати із 421 зареєстрованого в сесійному залі. Прийняття законопроекту підтримали 123 депутати від БЮТ, 48 від НУ-НС, 27 від КПУ, один від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Другий законопроект, внесений депутатом від БЮТ Валерієм СУШКЕВИЧЕМ, також не набрав необхідної кількості голосів. За його прийняття проголосували лише 197 народних депутатів з 422 зареєстрованих у сесійному залі. "За" проголосували 118 депутатів від БЮТ, 48 від НУ-НС, 27 від КПУ, один від Блоку Литвина і троє позафракційних.